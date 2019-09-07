أفادت شركة أمريكية متخصصة في تكنولوجيا الفضاء بأن قمرًا صناعياً التقط صورًا لناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، التي تقع محل نزاع بين طهران والقوى الغربية، قبالة ميناء طرطوس السوري.
وقالت شركة "ماكسار تكنولوجيز" إن الصورة أظهرت ناقلة النفط الإيرانية قريبة للغاية من طرطوس في السادس من سبتمبر.
انقطاع الإشارة من ناقلة النفط بالقرب من سوريا
وأظهرت بيانات تتبع السفن أنه يبدو أن ناقلة النفط أغلقت جهاز الاستجابة الخاص بها في البحر المتوسط غرب سوريا. وأرسلت الناقلة – التي كانت محملة بالنفط الخام الإيراني – آخر إشارة بموقعها بين قبرص وسوريا وهي تبحر شمالًا بعد ظهر الاثنين.
احتجاز ناقلة النفط الإيرانية قبالة جبل طارق
وكانت السفينة، التي كانت تُدعى سابقًا جريس 1، قد تم احتجازها من قبل قوات الكوماندوز البحرية الملكية البريطانية قبالة جبل طارق في 4 يوليو الماضي، حيث كان يشتبه بأنها في طريقها إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وردًا على ذلك، استولت إيران على ناقلة ترفع العلم البريطاني في مضيق هرمز المؤدي إلى الخليج.
وأفرجت سلطات جبل طارق عن السفينة الإيرانية في 15 أغسطس بعد تلقيها تأكيدات مكتوبة من طهران بأنها لن تقوم بتفريغ 2,1 مليون برميل من النفط في سوريا.
تحذير واشنطن من دعم منظمة إرهابية
وحذّرت واشنطن أي دولة من مساعدة السفينة، قائلة إنها قدر تعتبر ذلك دعمًا لمنظمة إرهابية، أي الحرس الثوري الإسلامي الإيراني. فقد وضعت وزارة الخزانة الأمريكية ناقلة النفط ضمن قائمتها السوداء يوم الجمعة.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد حذّر في تغريدة على "تويتر" في وقت سابق: "لدينا معلومات ذات مصداقية تفيد بأن الناقلة اتجهت إلى ميناء طرطوس في سوريا. آمل أن تغير مسارها"، مضيفًا: "من الخطأ الجسيم الثقة بظريف" في إشارة إلى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وشدد بومبيو على أن بلاده "لن تقف مكتوفة الأيدي وهي تشاهد نظام الرئيس السوري بشار الأسد يستخدم النفط الإيراني لإرهاب شعبه".
كانت هذه تفاصيل خبر استمرارا لانتهاك القانون.. رصد ناقلة النفط الإيرانية قبالة ميناء طرطوس السوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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