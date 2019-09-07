السجن (سنة ) والغرامة لمتهم بسرقة طالبة مستخدماً القوة الجنائية

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : حوادث 0 مشاهدة أوقعت محكمة المدينة بحري ، حكماً يقضي بالسجن (سنة) في مواجهة شاب أدين بسرقة هاتف طالبة جامعية مستخدماً معها القوة الجنائية . بجانب ذلك أمرت المحكمة المدان بدفع مبلغ (4) آلاف جنيه تعويضاً للشاكية قيمة تلف الهاتف . Advertisements يذكر في البلاغ أن الشاكية وهي طالبة أثناء مرورها بالشارع العام بحي الدناقلة بحري ، إعترض المتهم طريقها وأخذ هاتفها مستخدماً القوة الجنائية ، وأثناء ذلك استنجدت الفتاة بالمارة وتم القبض على المتهم مباشرة واقتيد الى قسم الشرطة ، حيث أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة بحسب صحيفة المجهر . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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