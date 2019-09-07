القبض على شاب ذبح صديقه بالسكين

تمكنت شرطة مباحث الثورة من إلقاء القبض على المتهم الذي قام بذبح صديقه بالسكين ، وذلك بمنطقة الثورة شمال أم درمان .

وكشف مصدر أن المتهم والمجني عليه كانا تحت تأثير السلسيون المخدر ، وإندلعت مشاجرة بينهما ، الأمر الذي دفع المتهم أن يستل سكينه ويذبح صديقه .

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وفور تلقي الشرطة للبلاغ ، أسرعت الى مسرح الحادث ، وبموجب أورنيك (8) جنائي تم نقل الضحية للمشرحة ، وكثفت الشرطة تحرياتها وتمكنت من القبض على المتهم وتم تدوين بلاغ في مواجهته تحت نص المادة (130) من القانون الجنائي المتعلق بالقتل العمد بحسب صحيفة المجهر .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )