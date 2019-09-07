قرني يطالب باختيار فنان في مجلس السيادة

طالب الممثل الكبير محمد عبد الرحيم قرني باختيار احد الفنانين ضمن اعضاء مجلس السيادة, وقال قرني وهو يتحدث الى منتدى “ثورة فن” الذي نظمه مركز راشد دياب للفنون امس الاول, ان الانقلابات العسكرية في السودان قام بها السياسيون, بينما الثورات صنعها الفنانون.

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واستشهد قرني بتجارب حية لمجموعة من المبدعين يرى انها سجلت ثورات شبابية عظيمة من بينها وفاة الفنان محمود عبد العزيز ووفاة الشاعر محجوب شريف.

وشدد على ان الفنانين بصورة عامة لعبوا دوراً بارزاً وعظيماً في مقاومتهم للنظام البائد بطرق مختلفة.

يذكر ان المنتدى شارك فيه بعد غياب عن الساحة الفنية بحسب صحيفة آخر لحظة الموسيقار حافظ عبد الرحمن وفرقته الموسيقية بتقديمهم مقطوعات موسيقية لعدد من الاغنيات الوطنية والعاطفية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)