توقيف فتاة سرقت مبلغ (30) ألف من بوتيك

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أوقفت شرطة الخرطوم جنوب, فتاة للتحقيق معها بتهمة سرقة مبلغ “30” ألف جنيه من صاحب بوتيك بسوق ستة بمايو, وافاد الشاكي في مضمون بلاغه بقسم شرطة حي النصر بان المتهمة زبونته وانها دائما تأتي الى المحل لشراء بعض مستلزماتها, وانها بتاريخ البلاغ جاءت الى البوتيك وكان المكان مكتظاً بالفتيات بالقرب من الدرج الذي يضع فيه الاموال.

وأضاف الشاكي بحسب صحيفة آخر لحظة انه انشغل بمبايعتهن وانتهزت المتهمة الفرصة وسرقت المبلغ وخرجت من دون ان يشعر بها, وعقب فقده المبلغ قام الشاكيبتدوين بلاغ بقسم الشرطة في مواجهة مجهول, وتم القبض على الفتاة على ذمة القضية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)