ضبط  ذخائر مهربة الى ” كسلا “

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : حوادث 4 مشاهدة تمكن أفراد من شرطة محلية الفشقة من ضبط (90) طلقة كلاشنكوف بحوزة شاب كان يقود دراجة بخارية بقرية التومات بالقرب من سد ستيت . Advertisements وبحسب صحيفة المجهر أن ضبطيات كانت في طريقها الى محلية ود الحليو بولاية كسلا ، وتم تدوين بلاغ تحت حيازة السلاح . الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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