ضبط حشيش في طريقه ل” الخرطوم “

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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تمكن أفراد من شرطة السوق الشعبي بالقضارف من ضبط كميات كبيرة من الحشيش شاشمني كانت في طريقها للخرطوم ، عبرالبصات السياحية ، حيث تمكنت من ضبط (2) كيلو و(37) كبريتة معبأة بالحشيش ، فيما ضبط (3) كيلو في أحد البصات في ذات اليوم .
ودونت بلاغات تحت المادة (15) أ بالقسم الأوسط حيث إنتشرت في الآونة الأخيرة ضبطيات في البصات السياحية بحسب صحيفة المجهر .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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