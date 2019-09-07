التاريخ: 07-سبتمبر-2019
0 مشاهدة
برأت محكمة جنايات الخرطوم جنوب, برئاسة مولانا انس محمد, امرأة من تعمة حيازة الاسلحة بعد ان تم القبض عليها بتهمة حيازة الاسلحة بعد ان تم القبض عليها بتهمة حيازة بندقية كلاشنكوف وامرت المحكمة باخلاء سبيل المتهمة ما لم تكن موقوفة على ذمة قضية أخرى, وصادرت المحكمة في الوقت نفسه البندقية الكلاشنكوف لصالح سلاح الأسلحة.
وحسب التفاصيل التي اوردتها صحيفة آخر لحظة فان الشرطة كانت قد القت القبض على متهم بمنطقة اليرموك جنوب الخرطوم, وبحوزته الكلاشنكوف موضوع البلاغ. وبعد التحري معه كشف للشرطة ان السلاح يخص المنهمة وارشد الشرطة على المتهمة وتم القبض عليها, وفي التحري افادت بانها مستأجرة جزءاً من المنزل لعدد من الشباب “عزابة” وان المتهم كان دائما ياتي الى العزابة, وانه لا علاقة لها بالسلاح ولا المكان الذي ضبط فيه.
وبعد التحري معها فتح بلاغاً في مواجهتهم تحت المادة “26” من قانون الاسلحة والذخيرة, وتوصلت المحكمة لبراءة المتهمة واخلت سبيلها.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر براءة امراة من تهمة حيازة أسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.