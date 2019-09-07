اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

الدندر يسجل زيادة جديدة في مناسيبه أمس

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 07-سبتمبر-2019

1 مشاهدة

الدندر يسجل زيادة جديدة في مناسيبه أمس

سجل نهر الدندر زيادة جديدة في مناسيبه ووصل منسوبه أمس إلى (12.40) متر عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية مقارنة مع منسوب أمس والذي كان (12.12) متر .

ووجه رئيس لجنة الطوارئ الفنية بولاية سنار المهندس ” طارق سعيد “كل المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحزر والابتعاد عن مناطق الهشاشة والخطورة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مشيراً الى أن القراءات تشير الى زيادة المناسيب خلال الأيام القادمة .

Advertisements

وبحسب صحيفة المجهر وجه ” سعيد ” كافة آليات وإمكانيات غرفة الطوارئ الولائية والمحلية وكافة المنظمات والشباب للتكاتف لتأمين موقف الفيضان خلال شهر سبتمبر الجاري .

 

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدندر يسجل زيادة جديدة في مناسيبه أمس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا