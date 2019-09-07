الدندر يسجل زيادة جديدة في مناسيبه أمس

سجل نهر الدندر زيادة جديدة في مناسيبه ووصل منسوبه أمس إلى (12.40) متر عند محطة قياس مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية مقارنة مع منسوب أمس والذي كان (12.12) متر .

ووجه رئيس لجنة الطوارئ الفنية بولاية سنار المهندس ” طارق سعيد “كل المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحزر والابتعاد عن مناطق الهشاشة والخطورة حفاظاً على الأرواح والممتلكات ، مشيراً الى أن القراءات تشير الى زيادة المناسيب خلال الأيام القادمة .

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وبحسب صحيفة المجهر وجه ” سعيد ” كافة آليات وإمكانيات غرفة الطوارئ الولائية والمحلية وكافة المنظمات والشباب للتكاتف لتأمين موقف الفيضان خلال شهر سبتمبر الجاري .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )