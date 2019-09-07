المحكمة تصادر أسلحة وتدين شاباً بحيازتها

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أصدرت محكمة جنايات الخرطوم جنوب الحكم على مدان ضبطت بحوزته عدد “4” طبنجات داخل عربته “بوكس”, بالسجن “3” أشهر والغرامة مبلغ “10” ألف جنيه وصادرت المحكمة الاسلحة لصالح سلاح الاسلحة.

وكان المدان قد تم القبض عليه داخل سوق ستة بمايو, عندما كان يهم بالدخول الى نادي مشاهدة,وحدثت مشاجرة بينه وشخص, وأخرج المتهم بحسب صحيفة آخر لحظة, طبنجته وهدد عدداً من الاشخاص كانوا في نادي مشاهدة بالقرب من قسم الشرطة, وتدخل عدد من افراد الشرطة وقاموا باخذه الى القسم وبتفتيشه, وتم العثور على الطبنجة بحوزته وتم تفتيش عربته والعثور على الطبنجات في داخلها, حيث أقر بان المعروضات لا تخصه ولم يقدم مستندات ترخيص الاسلحة, وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المادة “26” من قانون الاسلحة والذخائر, وتم تحويله الى المحكمة والتي قضت عليه بالعقوبة اعلاه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365