مكتب غازي صلاح الدين ينفي ما نشر حول تدهور صحته

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة نفى مكتب القيادي الإسلامي، غازي صلاح الدين العتباني ما تم تداوله حول تدهور صحة الرجل بوسائط التواصل الاجتماعي. Advertisements وأكد محمود الجمل، مدير مكتب غازي أن الخبر غير صحيح، وأن غازي بصحة جيدة وسيعود إلى الخرطوم قريباً. وتداولت بعض الصفحات والوكالات خبراً مفاده ان غازي صلاح الدين تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة، بحسب صحيفة الجريدة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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