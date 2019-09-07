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مكتب غازي صلاح الدين ينفي ما نشر حول تدهور صحته

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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مكتب غازي صلاح الدين ينفي ما نشر حول تدهور صحته

نفى مكتب القيادي الإسلامي، غازي صلاح الدين العتباني ما تم تداوله حول تدهور صحة الرجل بوسائط التواصل الاجتماعي.

 

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وأكد محمود الجمل، مدير مكتب غازي أن الخبر غير صحيح، وأن غازي بصحة جيدة وسيعود إلى الخرطوم قريباً.

 

وتداولت بعض الصفحات والوكالات خبراً مفاده ان غازي صلاح الدين تعرض لوعكة صحية دخل على إثرها في غيبوبة، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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