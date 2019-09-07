التاريخ: 07-سبتمبر-2019
399 مشاهدة
علمت مصادر أن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم (ع،ع)، شرع في التقديم للجوء السياسي بكندا.
وكان الناشط في صفوف الحزب والذي ظل يكثر من التصريحات قبل سقوط النظام متحدياً المعارضة غادر إلى دولة غربية في ظروف غامضة ليتسامع المقربين منه أنه تقدم بطلب للجوء السياسي.
ونقلت الصحف الأيام الماضية خبراً عن هروب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر إلى دولة مجاورة عبر طريق بري لم تكشف عنه، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر قيادي بالوطني يطلب اللجوء السياسي بكندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.