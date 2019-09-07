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قيادي بالوطني يطلب اللجوء السياسي بكندا

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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قيادي بالوطني يطلب اللجوء السياسي بكندا

علمت مصادر أن القيادي البارز بحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم (ع،ع)، شرع في التقديم للجوء السياسي بكندا.

 

وكان الناشط في صفوف الحزب والذي ظل يكثر من التصريحات قبل سقوط النظام متحدياً المعارضة غادر إلى دولة غربية في ظروف غامضة ليتسامع المقربين منه أنه تقدم بطلب للجوء السياسي.

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ونقلت الصحف الأيام الماضية خبراً عن هروب والي الخرطوم السابق عبد الرحمن الخضر إلى دولة مجاورة عبر طريق بري لم تكشف عنه، بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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