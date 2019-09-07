(السيادي): الحكومة الانتقالية ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 1 مشاهدة أكدت عضو مجلس السيادة الانتنقالي رجاء نيكولا ان الحكومة الانتقالية ستعمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحياة الكريمة وإرساء قيم العدل والمساواة. Advertisements وقالت لدى مخاطبتها ليلة كنداكات وميارم بلادي التي نظمتها مؤسسة عتاب الثقافية ان ثورة ديسمبر انصفت المرأة السودانية وجعلتها تتبوأ ارفع المناصب. وأشارت بحسب صحيفة آخر لحظة الى ان تشكيلة الحكومة الجديدة ضمت الشباب من الجنسين, فيما أكدت مديرة مؤسسة عتاب الثقافية مشاعر البدري ان الفترة الحالية هي للعمل الثقافي الذي يثري وجدان الأمة ويحقق أهداف ثورة الشباب. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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