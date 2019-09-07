وزير المالية يكشف عن خطة إسعافية لمعالجة غلاء المعيشة

كشف الدكتور احمد البدوي وزير المالية والاقتصاد الوطني عن برنامجة الاقتصادي والذي يتكون من ثلاثة مراحل، المرحلة الاولي فيه هي مرحلة معالجة القضايا الاسعافية ومسالة معالجة غلاء المعيشة وتخفيف معانات المواطن و ذلك باتخاذ اجراءات وتدابير سريعة تعمل علي تثبت الاسعار ومن ثم تصب كل تلك الاجراءات والتدابير في معالجة الاقتصاد الكلي .

وشدد البدوي علي ان المرحلة القادمة تهدف الي بناء رؤية وطنية وخطاب اقتصادي وطني يعمل علي ازالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب كاشفاً في هذا الاطار عن ان رئيس الوزراء سيقود تلك المجهودات.

كما اضاف الوزير في تصريح له ان الحل الاساسي سيكون عبر معالجة ازمة الاقتصاد الكلي والتي تتمثل في معالجة عجز الموازنة بجانب معالجة ارتفاع الاسعار والتضخم الانفجاري المرتبط بتمرير الموازنة بموارد غير حقيقية، مما يتطلب اصلاح هيكلي في الادوات المستخدمة علي صعيد السياسة المالية والنقدية علي حداً سواء.

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وقال نحن نحتاج لمعالجة مشكلة السيولة واجراء هيكلة للجهاز المصرفي والاستفادة من الطاقات المتاحة لتمويل الموازنة بصورة غير تضخمية مشيدا بالمبادرات المميزة التي تقدم بها ابناء الوطن بمختلف فئاتهم ممتدحاً بصورة خاصة مبادرة ابناء مدينة النهود الذين اطلاقوا مشروعاً لدعم الموازنة، كما اشاد بمشروع السودانين بدول المهجر لبناء محفظة او صندوق لاعانة الموازنة .

واوضح وزير المالية ان المرحلة الاولي تهدف ايضاً الي خلق وظائف للشباب في المدى القصير والطويل الاجل، بجانب العمل علي تقوية المؤسسات لادارات الاقتصاد علي المستوي الجزئي، والتعاون ما بين الوزارات الاقتصادية، والتنسيق لوضع ميزانية للعام 2020م تعكس اهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة، مضيفا ان العام الثاني للحكومة يتطلب العبور لتخفيف اعباء المعيشة وذلك بانشاء مشاريع تعمل علي اضافة قيمة للصادرات السودانية مثل انشاء مسالخ حديثة للصادرات الحيوانية والاستفادة من تصنيع الزيوت وغيرها حتي ينطلق الاقتصاد السوداني الي افاق اوسع وارحب.

وبحسب صحيفة المجهر اكد البدوى علي ان الاعتماد علي النفس يمكن من التحاور مع الاشقاء من منطلق قوي يتسم بالمصداقية ويمكن من الانتقال من المرحلة الاولي الي الثانية وهي مرحلة وضع برنامج عملية السلام .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )