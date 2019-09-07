إبعاد مرشح لوزارة العدل بعد اخطاره رسمياً

تجدد الجدل حول منصب وزير العدل على خلفية استبعاد مرشح وزير العدل د. محمد عبد السلام، وأكد مصدر قانوني ضليع فضل حجب اسمه أن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك هاتف د. محمد عبد السلام وأبلغه باختياره ليشغل منصب وزير العدل في الحكومة الانتقالية، إلا أنه تفاجأ بإعلان اسم د. نصر الدين عبد الباري لتولي المنصب.

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وطالب المصدر حمدوك بتمليك الرأي العام الأسباب التي دفعته لاستبعاد د. عبد السلام بعد اخطاره بصورة رسمية وتساءل ماذا يجري في ملف العدالة بأكمله بالبلاد؟ بحسب صحيفة الجريدة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)