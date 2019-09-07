وكيل الكهرباء يصدر قرارات مخالفة لتوجيهات رئيس الوزراء

التاريخ: 07-سبتمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة حصلت على خطاب مخالف لتوجيهات رئيس الوزراء والخاصة بايقاف التعيين والترقيات والنقل والانتداب والاعارة بالمؤسسات الحكومية, وبحسب الخطاب الذي تحصلت عليه صحيفة آخر لحظة فان وكيل وزارة الموارد المائية والري والكهرباء م. صلاح أحمد محمد ابراهيم, أصدر بتاريخ 5 سبتمبر 2019 قراراً بتكوين مجلس التنسيق الاعلامي بالوزارة, والمكون من مدير العلاقات العامة والاعلام بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء رئيساً, ومدير العلاقات العامة والاعلام بالشركة السودانية للتوليد الحراري مقرراً, بجانب عضوية “6” آخرين. Advertisements كمل شمل القرار الغاء القرار رقم “17” لسنة 2014 والقرار رقم “30” لسنة 2018. وبحسب القرار الصادر عن رئيس الوزراء يجب عدم نقل او تعيين “31” جهة بالوزارة من بينها العلاقات العام والاعلام. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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