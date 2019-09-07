نقابة الأطباء تحذر من انتشار “الكوليرا” بالبلاد

دقت نقابة أطباء السودان جرس إنذارٍ بشأن خطر انتشار وباء الكوليرا في البلاد، ودعت وزارة الصحّة للتدخّل بشكلٍ عاجلٍ والقيام بالإجراءات الوقائية للحد من تفشيّ الوباء.

وقالت النقابة في بيانٍ وفقاً لمصادر، إن ولاية النيل الأزرق شهدت وفاة اثنين من المواطنين جراء مضاعفات إسهال مائي حاد يشتبه في أنّه كوليرا.

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وأضافت: ”البلاد شهدت في الأعوام الماضية انتشارا وبائيا للكوليرا عدة مرات وفي أعوام متتالية منذ العام 2016 ودون أيّ تدخلات علمية للحد منها والتحكم فيها بشكلٍ علمي مما جعل الكوليرا مرضا مستوطنا في السودان”.

ودعت النقابة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر واتخاذ أقصى درجاته في التعامل مع المياه والحرص على مكافحة توالد الذباب والذهاب إلى أقرب مركز علاجي حال الشعور بأعراض الإسهال، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)