اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم السبت 7 سبتمبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

حمدوك يعلن الحكومة الانتقالية

القبض على شركات تعدين عشوائية بجنوب كردفان

مليونية استقلال القضاء تطالب بالقصاص للشهداء والبحث عن المفقودين

لجنة المعلمين تسلم حمدوك مذكرة خاصة باستئناف العام الدراسي

الانتباهة

إعلان”18″ وزيرًا وإرجاء وزارتين

حمدوك: تعيين الولاة بشكلٍ مستعجل..تأجيل تسمية”6″ وزراء دولة

وزير المالية لـ”الانتباهة”: هيكلة الجهاز المصرفي ومعالجة عجز الموازنة والتضخم الانفجاري

الحكومة: لكل شخص الحق في التظاهر وإسقاط الحكومة بالقانون

سلفاكير لـ”الثورية”: نحن معكم حتى لو فشل تفاوضكم مع الخرطوم

البرهان: دولة لا تحترم جيشها عليها أنّ تستعد للعق أحذية الغزاة

مشاورات بين رئيس الوزراء والحركات لاختيار رئيس مفوضية السلام

السوداني

التفاصيل الكاملة لإعلان حكومة “حمدوك”

البرهان: إحداث وقيعة بين مكونات القوات المسلّحة مستحيل

“الشعبية” بقيادة الحلو تقرّر الدخول في مفاوضاتٍ مع الحكومة

انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي

عصام البشير يكشف ملابسات اتهامه بغسيل الأموال

رئيس السيادي: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات”الوطني”

جوبا تستضيف مفاوضات مرتقبة بين الحكومة والحركات المسلّحة

الصيحة

إعلان الحكومة رسميًا وتأجيل تسمية وزيري الزراعة والبنى التحتية

إبراهيم البدوي للمالية..وجمال عمر للدفاع..والطريفي للداخلية و”مدني” للصناعة

فيصل للإعلام و”البوشي” للشباب و”منيس” لمجلس الوزراء وأسماء للخارجية والتوم للتربية

“الصيحة” ترصد حملة المقاطعة للحوم في يومها الأول

التيار

بعد طول انتظارٍ..الحكومة الانتقالية ترى النّور

حمدوك يعلن حكومته ويرجئ تسمية وزارتي”الثروة الحيوانية والبنى التحتية”

إعلان حكومات الولايات قريبًا..وتسمية ست وزراء دولة لمراعاة التمثيل

رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خطوة إيجابية

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المجهر:

“الحلو” و”جبريل” و”عرمان” و”مناوي” يرحبون بحكومة “حمدوك”

الفريق “كباشي” لـ”المجهر”: المكون العسكري لم يعترض على ترشيح “مدني”

مباحثات هاتفية بين “البرهان” و”محمد بن زايد” تناقش علاقات البلدين

استئناف محاكمة “البشير” ومطالبات للتلفزيون القومي بنقلها على الهواء

أخبار اليوم:

أول تصريح لوزير المالية والبدوي يكشف عن ثلاث مراحل للمعالجات الاقتصادية

مجلس الأمن والسلم يرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي

“حميدتي” يطالب أمريكا برفع العقوبات ويدعو الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على السودان

اليوم جلسة جديدة في محاكمة “البشير”

قادة الجبهة الثورية يرحبون بحكومة حمدوك

الدار:

ما حقيقة اضراب علي عثمان محمد طه عن الطعام بسجن كوبر

استشهاد (12) حاجاً سودانياً بالحج هذا العام

غرق ثلاثة أطفال داخل حفرة بالكلاكلة

اليوم الجلسة الثالثة في محاكمة المخلوع البشير

(الدار) ترصد محاكمة (8) متهمين بقتل المواطن عبد الصادق بولاية الجزيرة

إعلامية تقاوم لص تحت تهديد السكين

آخر لحظة:

الغموض يكتنف مصير وزير أجازه السيادي

وكيل الكهرباء يخالف توجيهات رئيس الوزراء

(الثورية): بإعلان الحكومة انتهى دور قوى التغيير

الاتحاد الأفريقي ينهي تعليق عضوية السودان

الكباشي: لا أرى أي سبب يمنع إعلان جميع الوزراء