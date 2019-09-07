قطر تعلق على تشكيل الحكومة الجديدة في السودان

هنأت قطر السودان وشعبه بتشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، معتبرة أنها خطوة مهمة في اتجاه تحقيق تطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة وبناء دولة المؤسسات والقانون.

عبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان رسمي لها الجمعة، عن سعادة دولة قطر الغامرة بتغليب الأطراف السودانية روح الحوار والتوافق والمصلحة الوطنية “ما مهد الطريق لتشكيل حكومة معبرة عن أشواق الشعب السوداني الكريم ورغبته في التمثيل المتوازن للشباب والنساء ومناطق البلاد المختلفة”.

وأعرب البيان عن أمل دولة قطر في أن تحقق الحكومة السودانية الجديدة النجاحات المنشودة وأن يعم السلام ربوع البلاد في أقرب الآجال.

وأكد بيان الخارجية القطرية على دعم دولة قطر الكامل للسودان في هذه المرحلة التاريخية، وشدد على موقفها الثابت الداعم لوحدة واستقرار وسيادة السودان.