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تعذيب ومقتل غسال عربات بشارع النيل

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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تعذيب ومقتل غسال عربات بشارع النيل

 

 

باشراف تام من مدير شرطة رئاسة ام درمان الدكتور العميد شرطة علاء الدين عثمان السنهوري وبمتابعة رئيس قسم شرطة ام درمان شمال المقدم شرطة سوسن عبد الله بخيت تمكنت شعبة مباحث ام درمان شمال من القبض على “7” متهمين غسالو عربات اشتركوا بالاجماع في مقتل زميلهم والتمثيل بجثته بادخال “عود” في منطقة حساسة من جسده وتقييده بالحبال على تربيزة وطعنه بالسكاكين.

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وقد لقى المجني عليه ابشع وسائل التعذيب من قبل زملائه الذين يعمل معهم في غسيل العربات بسبب خلافات بينهم.

 

 

وكان الحس الامني العالي لشعبة مباحث ام درمان ساقهم للقبض على المتهمين واحداً تلو الآخر واقتيادهم للقسم وتدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 130 القتل العمد وتحريز كل المعروضات المستخدمة في الجريمة وذلك بحسب ما اوردت صحيفة الدار, وقام المتحري بفتح يومية البلاغ لمعرفة اسباب ملابسات ارتكابهم للجريمة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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