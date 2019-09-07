الوسيط الإفريقي يدعو حمدوك للاستعانة بكفاءات

دعا الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للاستعانة بكفاءات من داخل وخارج قوى الحرية والتغيير لإدارة البلاد، مشدداً على أنه التقى كثيراً منهم خلال رحلة المفاوضات التي امتدت لأشهر.

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وأثنى ولد لبات خلال وداعه الوفد الزائر إلى نواكشط والمكون من قيادات قوى الحرية والمجلس العسكري سابقاً أثنى على الأطراف السودانية من جانب المدنيين والمكون العسكري على إسهاماتهم في التوصل لاتفاق من شأنه أن يُحدث الاستقرار في السودان مع توفر الإرادة.

وبعث الوسيط الإفريقي بتهانيه لحمدوك والحكومة الجديدة متمنياً أن ينعم السودان برخاء، وقال إن تفويضه من الاتحاد الإفريقي انتهى وبات لا يحمل للسودان سوى الحب والذكريات الجميلة، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)