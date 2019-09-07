وفاة حاج بالاراضي المقدسة

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علمت مصادر من السيد عابدين درمة مرافق البعثة السودانية للحج بان 12 حالة وفاة حدثت لحجاج هذا العام. وقد تم دفنهم بالاراضي المقدسة والصلاة عليهم بواسطة جموع من الحجاج.

وكانت آخر حالة وفاة قد حدثت لآخر الحجاج السودانيين يوم أمس. اما بقية الحجاج وبحسب صحيفة الدار فقد عادوا الى ارض الوطن بعد اداء المناسك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)