اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

وفاة حاج بالاراضي المقدسة

0 نشر
Samira Yousif 0 تبليغ

Advertisements

التاريخ: 07-سبتمبر-2019

7 مشاهدة

وفاة حاج بالاراضي المقدسة

 

Advertisements

علمت مصادر من السيد عابدين درمة مرافق البعثة السودانية للحج بان 12 حالة وفاة حدثت لحجاج هذا العام. وقد تم دفنهم بالاراضي المقدسة والصلاة عليهم بواسطة جموع من الحجاج.

 

وكانت آخر حالة وفاة قد حدثت لآخر الحجاج السودانيين يوم أمس. اما بقية الحجاج وبحسب صحيفة الدار فقد عادوا الى ارض الوطن بعد اداء المناسك.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة حاج بالاراضي المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا