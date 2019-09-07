عضو بالسيادي: تعيين وزراء الدولة من حق حمدوك بالتشاور مع “السيادي”

أكد عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي أن وزراء الدولة لم تتم تسميتهم بعد، وقال أنهُ لا يوجد ما ينص في الوثيقة الدستورية على أن تعيينهم من حق قوى الحرية والتغير، وأضاف: “تعيين وزراء الدولة من حق رئيس الوزراء بالتشاور مع المجلس السيادي”.

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وأشار كباشي بحسب صحيفة السوداني، إلى أن الوزارات التي تم اعتماد وزراء دولة لها هي الخارجية، البنى التحتية والنقل، العمل والتنمية الاجتماعية، الطاقة والتعدين، الشباب والرياضة، الصناعة والتجارة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)