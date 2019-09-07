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إعلامية تقاوم لص تحت تهديد السكين

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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إعلامية تقاوم لص تحت تهديد السكين

 

الاعلامية هالة أحمد محمد الحسن لم تتوقع ان تجد نفسها يوما ما في مواجهة لص وهو يحمل سكيناً ويقوم بتهديدها الا ان ذلك حدث على ارض الواقع بعد عناء يوم من العمل الاعلامي حيث كانت عائدة الى منطقة شمبات البراحة مكان سكنها مع زوجها الفنان المعروف شبارقة.

 

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ففي حوالي الساعة العاشرة تقريباً وبعد اتصال مع زوجها احطرته بتحركها نحو المنزل وعند وقوفها بالعربة انشقت الارض عن لص جرئ فتح  الباب الامامي ونزع السكين من من جفيرها والزامها بالصمت واعطائه الاموال لتصاب بالدهشة لثوان معدودة وبعدها قفزت من العربة والاستنجاد بالمواطنين ليتجمع العشرات في تلك المنطقة ومطاردة اللص بعربة بوكس ليتم القبض عليه وفتح بلاغ بقسم شرطة الصافية.

 

 

وبمتابعة الاجراءات عثر على السكين بينما ترك اللص الجفير داخل العربة وبتقديم المتهم الى محكمة جنايات بحري برئاسة مولانا عبد العظيم مثل الاتهام الاستاذ القدير عبد الوهاب سامبا ليتم سماع قضية الاتهام متكاملة الى ان وصلت المحكمة بحسب صحيفة الدار الى مرحلة النطق بالحكم لتحدد المحكمة جلسة 30/9/2019 للحكم  وقدر ولطف.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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