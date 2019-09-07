وزير الشؤون الدينية يدعو الأقليات اليهودية للعودة للبلاد

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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طالب وزير الشؤون الدينية نصر الدين مفرح الأقليات اليهودية السودانية التي غادرت بالعودة للبلاد في ظل الدولة المدنية. وقال مفرح إنه بحكم الجنسية ندعوهم للعودة للسودان، لجهة أن المواطنة هي أساس للحقوق والواجبات، وأكد حرصهم على التعدد الديني والمذهبي في البلاد.
ونبه مفرح بحسب صحيفة الإنتباهة إلى وجود مؤشرات لإحلال السلام، وجزم بأن فترة الستة أشهر الأولى كافية لتحقيق السلام، وقال إن قضية التسامح والتصافح هي القضية المهمة لبناء الدولة الجديدة على أساس الحرية والمساواة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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