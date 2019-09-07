شرطة بري وبلاغ رشوة ضد مهندس

شارف المتحري في بلاغ كمين الرشوة الذي نصب لاحد المهندسين على اثر حضوره لاصحاب عمل سياحي بشارع بخصوص كوم من التراب بالقرب من مكان العمل السياحيومحاولته باخذ رشوة برغم عدم تغريمهم من المحلية لتتم مسايرة المهندس وترقيم المبلغ بواسطة النياة وعمل كمين للمهندس ليتم القبض عليه بواسطة تيم من المباحث.

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وبالتحري مع المهندس حاول تبرير الرشو الا ان الادلة الدامغة حولته ليواجه الاتهام.

كما اعيد استجواب الشاكي وبحسب صحيفة الدار ادلى مسؤول بمحلية الخرطوم ذاكرا عدم وجود اي غرامة على صاحب المحل السياحي. ويتابع المتحري الاجراءات مع النيابة لرفع البلاغ لجهات الاختصاص للفصل فيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)