قاضٍ يهدد ضابطاً وأفراد شرطة بالقتل

هدد قاضٍ محكمة عليا ومرشح لمنصب بالسلطة القضائية ضابطاً وأفراداً من المباحث بالقتل، ورفض تسليم متهم لأفراد الشرطة. ودونت نيابة الخرطوم شمال بلاغاً بالرقم (10791) في مواجهة القاضي تحت المواد (89 إعاقة عمل الموظف العام أو الحماية/ 99 اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته/ 103 تهديد الموظف العام/ 110 تعطيل القبض على شخص/ 144 الإرهاب/ 160 الإساءة والسباب) من القانون الجنائي.

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وقالت مصادر إن القاضي منع تيماً من مباحث شرطة الخرطوم من القبض على أحد أقربائه وحجز سيارة بالرغم من وجود المتهم داخل منزله والسيارة أمامه، وأوضح المصدر أن القاضي كان موجوداً أمام المنزل، لكنه أخذ أمر القبض من التيم ومنعهم من القبض على المتهم، ووجه اتهامات وإساءات لفظية للتيم، وأضاف قائلاً: (القاضي قال للتيم إذا حضر مدير الشرطة لن يدخل منزلي، ومن يدخل المنزل سوف أضربه طلقة في رأسه، وانتم لا تعرفون شيئاً عن العمل)، بحسب صحيفة الإنتباهة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)