اصابة امرأة بعيار ناري في حفل زفاف

التاريخ: 07-سبتمبر-2019
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دوّنت شرطة امبدة جنوب بلاغاً تحت المادة “51” اجراءات وذلك بسبب اصابة امرأة تبلغ من العمر حوالي 75 عاماً بعيار ناري اثناء تواجدها بمنزلها, وبعد اخطار الشرطة تحرك المتحري في البلاغ الى مكان الحادث ليقوم باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحديد الاتجاه الذي أتى منه المقذوف الناري.
وأتضح بان هنالك مناسبة زفاف بالقرب من مكان سكن المصابة وقالت صحيفة الدار انه بالتحري مع اصحاب المناسبة ارشدوا على المتهم الذي قام باطلاق الرصاص.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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