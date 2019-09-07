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اليوم محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 07-سبتمبر-2019

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اليوم محاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير

 

تنعقد اليوم بمباني المعهد القضائي بالخرطوم الجلسة المحددة للسير في محاكمة الرئيس السابق عمر حسن البشير وكانت المحكمة قد استمعت في الجلسة السابقة لافادات الرئيس المتهم وتبريره لحصوله على مبلغ 25 مليون دولار من الامير .

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وبعد سماع افاداته من المتوقع ان يقدم الدفاع كشف باسماء الشهود الذين يعتمد عليهم في دفاعه علما بان 130 محام يمثلون الدفاع عن المتهم وذلك بحسب ما جاء بصحيفة الدار.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

 

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