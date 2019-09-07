أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم السبت الموافق 7 سبتمبر 2019م

تصدر عن أخبار الخليج 365 الإلكترونية السوداني: * كباشي: حمدوك ليس لديه الحق في عدم الإعلان عن وزير البني التحتية * رفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي * توقيع صلح نهائي لأطراف الاقتتال القبلي ببورتسودان غداً * عضو بـ”السيادي: قوى الحرية أخطأت بإبعاد الأحزاب من الحكومة الصيحة: * وزير الأوقاف يدعو اليهود السودانيين للعودة إلى البلاد * عضو بالسيادي: أخطأنا باستبعاد الأحزاب من تشكيل الحكومة * الناطق باسم الثورية: دور (قحت) انتهى بإعلان الحكومة المجهر: * “الحلو” و”جبريل” و”عرمان” و”مناوي” يرحبون بحكومة “حمدوك” * الفريق “كباشي” لـ”المجهر”: المكون العسكري لم يعترض على ترشيح “مدني” * مباحثات هاتفية بين “البرهان” و”محمد بن زايد” تناقش علاقات البلدين * استئناف محاكمة “البشير” ومطالبات للتلفزيون القومي بنقلها على الهواء الجريدة: * إبعاد مرشح لوزارة العدل بعد اخطاره رسمياً * وفاة مواطنين اثنين جراء مضاعفات اسهال مائي بالنيل الأزرق * قيادي بالوطني يطلب اللجوء السياسي بكندا * الشعبي يدعو الحكومة الجديدة لإستدراك أخطاء الحكومات السابقة آخر لحظة: * الغموض يكتنف مصير وزير أجازه السيادي Advertisements * وكيل الكهرباء يخالف توجيهات رئيس الوزراء * (الثورية): بإعلان الحكومة انتهى دور قوى التغيير * الاتحاد الأفريقي ينهي تعليق عضوية السودان * الكباشي: لا أرى أي سبب يمنع إعلان جميع الوزراء الإنتباهة: * اختفاء وزير من إعلان الحكومة * الفكي: العسكر في (السيادي) يحتكرون معلومات الدولة * وزير الأوقاف يدعو يهود السودان للعودة * قتال بأفريقيا الوسطى وإجلاء سودانيين أخبار اليوم: * أول تصريح لوزير المالية والبدوي يكشف عن ثلاث مراحل للمعالجات الاقتصادية * مجلس الأمن والسلم يرفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي * “حميدتي” يطالب أمريكا برفع العقوبات ويدعو الاتحاد الأوروبي بالانفتاح على السودان * اليوم جلسة جديدة في محاكمة “البشير” * قادة الجبهة الثورية يرحبون بحكومة حمدوك الدار: * ما حقيقة اضراب علي عثمان محمد طه عن الطعام بسجن كوبر * استشهاد (12) حاجاً سودانياً بالحج هذا العام * غرق ثلاثة أطفال داخل حفرة بالكلاكلة * اليوم الجلسة الثالثة في محاكمة المخلوع البشير * (الدار) ترصد محاكمة (8) متهمين بقتل المواطن عبد الصادق بولاية الجزيرة * إعلامية تقاوم لص تحت تهديد السكين الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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