البيت الأبيض يكشف ما تريده أمريكا لإنهاء الحرب التجارية الطاحنة مع الصين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، اليوم الجمعة، إن إدارة ترامب تريد أن ترى “نتائج في الأجل القريب” لمحادثات التجارة التي ستعقد بين الولايات المتحدة والصين.

وأضاف كودلو، أنه لا يمكنه التهكن بما إذا كانت محادثات سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول قد تؤجل زيادة مزمعة في الرسوم الجمركية، التي سيبدأ سريانها في أول أكتوبر، إلى 30 بالمئة من 25 بالمئة على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار.

وأشار كودلو إلى أن ترامب أظهر استعدادا لاستخدام الرسوم الجمركية كجزء من عملية التفاوض.

وأضاف قائلا “نريد أن نرى نتائج. نتطلع لأن نرى نتائج في الأجل القريب. عندما لا نرى نتائج فإننا نتخذ إجراءات إضافية… ومن ناحية أخرى، فإننا إذا رأينا فعلا نتائج من هذه الاجتماعات المقبلة، عندئذ سيتحقق تقدم”.