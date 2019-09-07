قرار مفاجئ آخر من الجهاز الفني للهلال

الخليج 365 : بعد ساعات قليلة من إلغاء التجربة التحضيرية للهلال أمام ونوباوي بأمر الجهاز الفني والاكتفاء بالتدريب عصر اليوم الجمعة، عاد الجنرال والبرنس لاتخاذ قرار جديد بإلغاء المران.

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