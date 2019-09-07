عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الانتباهة

إعلان”18″ وزيرًا وإرجاء وزارتين

حمدوك: تعيين الولاة بشكلٍ مستعجل..تأجيل تسمية”6″ وزراء دولة

وزير المالية لـ”الانتباهة”: هيكلة الجهاز المصرفي ومعالجة عجز الموازنة والتضخم الانفجاري

الحكومة: لكل شخص الحق في التظاهر وإسقاط الحكومة بالقانون

سلفاكير لـ”الثورية”: نحن معكم حتى لو فشل تفاوضكم مع الخرطوم

البرهان: دولة لا تحترم جيشها عليها أنّ تستعد للعق أحذية الغزاة

مشاورات بين رئيس الوزراء والحركات لاختيار رئيس مفوضية السلام

السوداني

التفاصيل الكاملة لإعلان حكومة “حمدوك”

البرهان: إحداث وقيعة بين مكونات القوات المسلّحة مستحيل

“الشعبية” بقيادة الحلو تقرّر الدخول في مفاوضاتٍ مع الحكومة

انخفاض أسعار الدولار في السوق الموازي

عصام البير يكشف ملابسات اتهامه بغسيل الأموال

رئيس السيادي: الأجهزة الأمنية ترصد تحركات”الوطني”

جوبا تستضيف مفاوضات مرتقبة بين الحكومة والحركات المسلّحة

الصيحة

إعلان الحكومة رسميًا وتأجيل تسمية وزيري الزراعة والبنى التحتية

إبراهيم البدوي للمالية..وجمال عمر للدفاع..والطريفي للداخلية و”مدني” للصناعة

فيصل للإعلام و”البوشي” للشباب و”منيس” لمجلس الوزراء وأسماء للخارجية والتوم للتربية

“الصيحة” ترصد حملة المقاطعة للحوم في يومها الأول

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التيار

بعد طول انتظارٍ..الحكومة الانتقالية ترى النّور

حمدوك يعلن حكومته ويرجئ تسمية وزارتي”الثروة الحيوانية والبنى التحتية”

إعلان حكومات الولايات قريبًا..وتسمية ست وزراء دولة لمراعاة التمثيل

رئيس الجبهة الثورية: تشكيل الحكومة خطوة إيجابية

الجريدة

حمدوك يعلن الحكومة الانتقالية

القبض على شركات تعدين عشوائية بجنوب كردفان

مليونية استقلال القضاء تطالب بالقصاص للشهداء والبحث عن المفقودين

لجنة المعلمين تسلم حمدوك مذكرة خاصة باستئناف العام الدراسي