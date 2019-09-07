منظمة: شبح الجوع يلوح في الأفق ويهدد الصومال

وحسبما أعلنت منظمة الفاو فإن تأخر هطول الأمطار خلال ما يعرف بموسم الذروة لزراعة المحاصيل (أبريل-يونيو) مع جفاف قيعان الأنهار تسبب في انخفاض مستويات الحصاد بنسبة تصل إلى 70% في المتوسط ببعض المناطق.
ووفقا لأحدث تقرير من تحليلات الأمن الغذائي والتغذية الذي تصدره المنظمة، التي تقول إن أكثر من مليوني شخص سيصبحون في حاجة ماسة للمساعدة مع التهديد بالمجاعة.
وحذرت الأمم المتحدة، مستشهدة بنتائج هذا التقرير الصادر عام 2019، من أنه في غياب المساعدات الإنسانية، سيواجه ما يصل إلى 2.1 مليون شخص في مختلف أنحاء الصومال جوعا شديدا خلال شهر ديسمبر.
وحسب التقرير فإن ذلك سيرفع العدد الكلي من الصوماليين الذي يواجهون أزمة الجوع إلى 6.3 ملايين شخص بنهاية العام.
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