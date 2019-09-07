استئناف الدراسة بحميع مدارس الاساس والثانوي بولاية النيل الأبيض منتصف سبتمبر

الخليج 365:

أعلن مجلس حكومة ولاية النيل الأبيض، استئناف الدراسة بجميع مدارس الأساس والثانوي، اعتباراً من الأحد المُقبل (15 سبتمبر)، ووجّهت بوجود المُعلِّمين في مدارسهم اعتباراً من الثلاثاء (10 سبتمبر) تمهيداً لانطلاقة الدراسة فعلياً.

وقال الوالي اللواء الركن حيدر علي الطريفي في تصريحات عقب اجتماع طارئ لمجلس حكومة الولاية بربك أمس، إنّ الاجتماع ناقش موقف السيول والفيضانات وجاهزية المدارس، وأوضح أنّه تم توجيه المديرين التنفيذيين ومُديري التعليم في المحليات برفع تقرير نهائي الأحد المُقبل لمعرفة موقف بعض المدارس والمُعالجات لإجراء التأهيل اللازم لها، بجانب وضع المُعالجات السريعة لبعض المدارس لتلحق بركب العملية التعليمية.

بدوره، أوضح مدير عام التربية والتوجيه يحيى إبراهيم، أنّ الوزارة رفعت تقريرها كاملاً بشأن المدارس التي تأثّرت بالسُّيول والفيضانات، وأكّد الحرص على استمرار العملية التّعليميّة، وقال إنّ قرار استئناف الدراسة جاء بعد مُشاورات مع حكومة الولاية، وأعلن عن إجراءات فنية لتغطية المُقرّرات المطلوبة للعام بالاستفادة من عُطلة السبت ليصبح ضمن الأيام الدراسية بجميع مدارس الولاية.