تعرف على دور الغذاء فى تسكين آلم التهاب المفاصل الروماتويدى

وأكد التقرير إلى أن هناك دورا ملحوظا للغذاء فى تقليل حدة التهاب المفاصل الروماتويدى، فكل أنواع الطعام لها دور ملحوظ فى هذا الأمر، ومن هذه الأطعمة التالى:
- الأسماك..
نظرا لاحتواء الأسماك على أحماض أوميجا 3 فهى من دورها تخفيف آلم المفاصل، ومن هذه الأسماك السردين والسلمون.
- زيت الزيتون..
يحتوى زيت الزيتون على مادة مضادة للالتهابات، وهذا الأمر يجعلها من الأطعمة الجيدة التى تساهم فى التقليل من الإصابة بأى آلم فى المفاصل، ولذا يمكنك وضعه على السلطة الخضراء، أو تناول ملعقة منه فى الصباح.
- الألياف..
تساهم تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالحبوب الكاملة والفواكه والخضروات الحصول علي انخفاضا فى مستويات الدم ببروتين التفاعلى، وهذا الأمر يقلل من الإصابة بالألم.
وأخيرا نصح التقرير بضرورة تجنب تناول اللحوم لأنها تزيد من الإصابة بألم شديد فى المفاصل.
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