أمريكا: واشنطن لا تريد شراء صواريخ تفوق سرعة الصوت من روسيا

وقال المسؤول لوكالة "سبوتنيك" تعقيبا على ما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الجلسة العامة للمنتدى الشرقي يوم الخميس أنه اقترح على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية: أن "لدى الولايات المتحدة العديد من الأسباب للنظر في الحصول على تقنيات صاروخية متطورة من روسيا، لأن الولايات المتحدة تتميز إلى حد كبير عن روسيا فيما يتعلق بالتطوير الآمن واختبار وتنفيذ تكنولوجيا الصواريخ".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، أنه اقترح على الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، شراء أسلحة فرط صوتية روسية.
وقال بوتين خلال الجلسة العامة في منتدى الاقتصادي الشرقي: "لقد قلت لدونالد: هل ترغب بأن نبيعك؟ بهذه الطريقة سنوازن كل شيء على الفور. لقد قالوا في الحقيقة، بأنهم سيصنعون بأنفسهم مثلها في وقت قريب. على الأرجح، أنهم سيصنعونها قريبا، لكن لماذا إنفاق الأموال، في الوقت الذي فيه نحن قد أنفقنا، يمكننا أن نحصل منهم على شيء، دون الإضرار بأمننا، لكن بهدف خلق حالة توازن؟".
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