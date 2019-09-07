نفي أردني وتأكيد فلسطيني حول إرسال عينات من جثمان إسراء غريب لمعرفة أسباب وفاتها‎

في تطور جديد في قضية مقتل الشابة الفلسطينية، إسراء غريب، تضاربت الروايات حول تسلم المختبرات التابعة لوزارة الصحة الأردنية عينات مخبرية من جثمانها؛ للوقوف على أسباب الوفاة.

وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن، التابع لوزارة الصحة، المستشار عدنان سعيد عباس، إن ”المركز لم يتسلم أية تقارير طبية متعلقة بوفاة الفتاة إسراء غريب“.

وأضاف عباس في تصريح لموقع قناة ”رؤيا“ الأردنية، إنه ”يستغرب تناقل أخبار عن إرسال تقارير تشريح جثة الشابة إسراء، التي أجريت في الطب الشرعي الفلسطيني إلى الطب الشرعي في الأردن؛ للوقوف على أسباب الوفاة“.