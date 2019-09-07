وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي بالأردن، التابع لوزارة الصحة، المستشار عدنان سعيد عباس، إن ”المركز لم يتسلم أية تقارير طبية متعلقة بوفاة الفتاة إسراء غريب“.
وأضاف عباس في تصريح لموقع قناة ”رؤيا“ الأردنية، إنه ”يستغرب تناقل أخبار عن إرسال تقارير تشريح جثة الشابة إسراء، التي أجريت في الطب الشرعي الفلسطيني إلى الطب الشرعي في الأردن؛ للوقوف على أسباب الوفاة“.
كانت هذه تفاصيل خبر نفي أردني وتأكيد فلسطيني حول إرسال عينات من جثمان إسراء غريب لمعرفة أسباب وفاتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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