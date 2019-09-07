أبوظبي على موعد مع النزال التاريخي لـ"محمدوف" في فنون القتال

تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت، النزال التاريخي المرتقب في الفنون القتالية الذي سيجمع بين بطل العالم حبيب نورمحمدوف وبين المقاتل الأميركي داستن بوارييه في بطولة يو إف سي UFC 242.

وسيحدد النزال الذي سينطلق في صالة "دو أرينا" بجزيرة ياس المقاتل الأفضل في العالم ضمن فئة وزن 155 رطل (70 كيلوغراما)، حيث اضطر محمدوف، للتعري من ملابسه ليتجاوز عملية الوزن بنجاح قبل يوم من خوضه النزال، بعد عملية تخسيس للوزن منهكة لتخفيض وزنه بنحو 6 كغم في غضون يومين.

ويسعى محمدوف في هذه المواجهة الثقيلة إلى إضافة الانتصار الثامن والعشرين على التوالي إلى سجله النظيف أمام بوارييه الذي فاز بالعديد من الألقاب خلال مسيرته، إذ سيشكل رقما صعبا لمحمدوف بسبب قوته وسرعته، على الرغم من أن حبيب يمتلك قوة بدنية أفضل منه.

وقال محمدوف في تصريحات قبيل النزال التاريخي: "لن يكون نزالي أمام داستن سهلا على الإطلاق، وأترقب هذا النزال بكل شغف لأنه يشكل بالنسبة لي فرصة رائعة للغاية."

من ناحيته أكد بوارييه أنه سيقاتل من أجل تحقيق الفوز على محمدوف لأنه "سيمثل بالنسبة أغلى كنز على الإطلاق لأن مثل هذه الفرصة لا تتاح كل يوم، في انتظار بداية النزال بفارغ الصبر."