"يونيسف" تُدرب متطوعين على التعامل مع آثار الفيضانات بالسودان

اختتم قسم الاتصال من أجل التنمية التابع لمنظمة "يونيسف"، اليوم ، تدريبًا لـ 200 متطوع سوداني ينشطون في مجال الاستجابة لأزمة الفيضانات في ولاية الخرطوم.

وقالت منظمة "يونيسف" في السودان، إن المتطوعين من ثلاث محليات في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أن تلك الدورة التدريبية تأتي كجزء من مبادرات مجتمعية، لدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية الخرطوم.

