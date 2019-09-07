"يونيسف" تُدرب متطوعين على التعامل مع آثار الفيضانات بالسودان

وقالت منظمة "يونيسف" في السودان، إن المتطوعين من ثلاث محليات في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أن تلك الدورة التدريبية تأتي كجزء من مبادرات مجتمعية، لدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية الخرطوم.
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