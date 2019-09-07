وفاة ثالث حالة بسبب التدخين الإلكترونى فى الولايات المتحدة

قالت السلطات الصحية فى ولاية إنديانا الأمريكية، الجمعة، إن شخصا ثالثا توفى فى الولايات المتحدة نتيجة إصابته بمرض رئوى على غرار المئات من مستخدمى السجائر الإلكترونية. وقالت وزارة الصحة فى ولاية إنديانا، فى بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، توفى شخص ثالث فى الخامس من سبتمبر. وقال مسؤولو الصحة الأمريكيون إن منتجات القنب فى السوق السوداء قد تكون السبب فى تفشى مرض الرئة الغامض الذى أصاب بعض المراهقين المتعاطين. فيما كشف تحقيق أجراه خبراء عن احتمال وقوف زيت من مستخلص "فيتامين E" التى تتضمنه السجائر الإلكترونية، وراء تلك الإصابات. يذكر أن الأعراض العامة التى سبقت الإصابة بأمراض مستعصية نتيجة استنشاق دخان السجائر الإلكترونية، تراوحت بين آلام فى الصدر عند التنفس، وسعال حاد، إضافة إلى بعض الحالات التى سجلت لديها آلام فى المفاصل أيضا.

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