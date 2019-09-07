أول روبوت روسي يشبه البشر يهبط في

وقالت "روسكوسموس" في بيان على تويتر: إن "مركبة الفضاء "سويوز إم إس 14"، والتي يوجد على متنها الروبوت المجسم "فيدور" أجرت عملية هبوط ناجحة [في كازاخستان] في الساعة 00.32 بتوقيت موسكو "، مشيرة إلى أن "العملية بمجملها، بدأت من نقل الروبوت إلى المدار والهبوط جرت بشكل طبيعي".
هذا وجرى إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-14" وعلى متنها الروبوت المجسم "فيدور"، في مدار أرضي منخفض يوم 22 آب/أغسطس. وبعد خمسة أيام، ومن خلال المحاولة الثانية التحمت المركبة بالمحطة الفضاء الدولية.
وجرى نقل الروبوت، إلى المحطة في 29 آب/أغسطس. وبحسب وكالة "ناسا"، من المقرر فصل "مركبة سويوز إم إس-14"، عن محطة الفضاء الدولية في 6 أيلول/سبتمبر الساعة 21.13 بتوقيت موسكو، والهبوط في كازاخستان - 7 أيلول/سبتمبر في الساعة 0.35 بتوقيت موسكو.
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