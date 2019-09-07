ضبط 29 شخصا بتهمة اجتياز الحدود بصورة غير شرعية فى صفاقس التونسية

وأوضحت وزارة الداخلية، فى بيان، أنه بالتحرى معهم اعترفوا أنهم أبحروا من سواحل الشويكات سيدى منصور بقرقنة باتجاه إيطاليا، فيما أمرت النيابة العامة بمواصلة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.
على صعيد متصل، تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد الحدودى للحرس الوطنى ببنقردان من ضبط 5 أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة اجتازوا الحدود الليبية التونسية بصورة غير شرعية، وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة اعتقالهم والتحقيق معهم بتهمة دخول الأراضى التونسية بصورة غير قانونية.
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