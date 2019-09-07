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صامويل إيتو أسطورة الكاميرون يعتزل كرة القدم

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أعلن نجم كرة القدم الكاميرونية والأفريقية صامويل إيتو اعتزاله كرة القدم بصورة نهائية بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات، وفقا لوسائل الإعلام الكاميرونية.

وكشف نجم منتخب الكاميرون صاحب الـ38 عاما عن اعتزاله كرة القدم، بعد أن أنهى مسيرته فى الدورى القطرى من خلال نادى قطر الذى لعب له موسما واحدا قادما من كونيا سبور التركى.

وحقق إيتو العديد من الألقاب الفردية والجماعية، أبرزها الحصول على لقب أفضل لاعب فى القارة السمراء 4 مرات أعوام 2003، 2004، 2005، و2010، بالإضافة إلى حصوله على لقب دورى أبطال أوروبا 4 مرات (مرتين مع وواحدة مع إنتر ميلان وواحدة مع )، وحصد مع برشلونة لقب الدورى الإسبانى 3 مرات، ولقب الدورى الإيطالى مرة واحدة مع الإنتر.

وعلى المستوى الدولى شارك إيتو مع منتخب الكاميرون فى 118 مباراة دولية، سجل خلالها 58 هدفا، وقاد الأسود للفوز بلقب كأس أمم أفريقيا مرتين، والحصول على الميدالية الذهبية فى أولمبياد 2000.

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