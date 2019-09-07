فينجر يكشف الفارق بين محمد صلاح وميسي

حظي محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي بإشادة آرسين فينجر المدير الفني السابق لنادي أرسنال الإنجليزي.

وقال آرسين فينجر في تصريحات تلفزيونية، "محمد صلاح لاعب رائع، أسلوب لعبه يشبه إلى حد كبير أسلوب لعب ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني".

أضاف مدرب ارسنال السابق، "هناك خطوة واحدة تفصل محمد صلاح عن ليونيل ميسي، وهي القدرة على صناعة الفرص، اللاعب المصري يمتلك قدرة فائقة على إنهاء الفرص التي تتاح له مثل ليونيل ميسي، لكن الأخير يتفوق في صناعة الفرص".

واصل فينجر تصريحاته قائلاً، "محمد صلاح يعشق تسجيل الاهداف، وليس صناعة الفرص مثلما يفعل ليونيل ميسي، بمرور الوقت سيتمكن اللاعب المصري من إدراك نقطة تفوق نجم برشلونة، والوصول إلى اللحظة التي يتخذ فيها قراره بتمرير الكرة ومتى ينهيها بنفسه".

تابع، "محمد صلاح يمتلك المقومات والقدرات التي تؤهله لمواصلة تقديم الأفضل، كذلك ساديو ماني وفيرمينو".