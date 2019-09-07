الكويت تنعي الشيخة أنوار الصباح

نعى الديوان الأميري في الكويت، وأفراد في الأسرة الحاكمة في ساعة متأخرة من مساء يوم الجمعة، الشيخة أنوار فيصل السعود الصباح عن عمر يناهز 70 عاما.

وقال بيان الديوان الأميري الرسمي إن جثمان الشيخة الراحلة سيوارى الثرى بعد صلاة عصر اليوم السبت.

وقدم كويتيون من مختلف شرائح المجتمع تعازيهم لعائلة الشيخة الراحلة، وخصوا والدها الشيخ فيصل السعود الصباح، وابنه الشيخ مبارك الصباح الذي يشغل منصب رئيس ديوان ولي العهد.

وتعد الشيخة أنوار واحدة من نساء الأسرة الحاكمة للكويت المعروفات في البلاد، بسبب ظهورها الدائم في وسائل الإعلام وبمقابلات تلفزيونية تحدثت فيها عن عملها في الشأن العام، سيما في مجال تطوير ودعم الذات.

وشغلت الرحلة في حياتها منصب رئيسة المركز الأول للتدريب والاستشارات، والذي يعنى في جزء من عمله بدعم وتمكين المرأة، بجانب عضويتها في جمعية المرأة العالمية بواشنطن، والتي تمثل نساء عالم المال والأعمال.

تنقلت الشيخة راحلة في حياتها بين عدة دول، سيما الولايات المتحدة الأمريكية التي أنهت دراستها الجامعية فيها قبل أن تستقر في الكويت.