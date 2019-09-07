نتنياهو: التطبيع معنا يزداد في العالم العربي

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن "زيادة التطبيع" مع إسرائيل في العالم العربي، زاعما أن هذه الميول منتشرة بين القادة والشعوب، وأوضح أنه لا يتوقع اتفاقات سلام جديدة.

وقال نتنياهو، في وفي حوار مع قناة "بي بي سي عربي"، مساء الجمعة: "إيران تخطط لهجمات ضدنا طوال الوقت، كما تشن هجمات في أنحاء المنطقة ضد العديد من جيراننا، لذا علينا التحرك ضد أنشطتهم في المنطقة".

وأضاف نتنياهو أن الهجمات الإيرانية امتدت إلى إفريقيا، ولم تعد تقتصر فقط على الشرق الأوسط، متحدثا عن ضرورة التنسيق مع القوى الأخرى التي تعمل في المنطقة لتفادي وقوع حوادث بالخطأ خلال تنفيذ العمليات.

وحرص رئيس الوزراء الإسرائيلي على إبراز ما وصفه بالتحول في توجهات دول وشعوب عربية عدة تجاه إسرائيل، مشيرا إلى أن العديد من القادة العرب يدركون الآن أنه لا بد من دفع العلاقات مع إسرائيل في مجالات التجارة والتكنولوجيا والطاقة والمياه والأمن وغيرها، بصرف النظر عن التعثر على المسار الفلسطيني.

وقال نتنياهو إن "التطبيع معنا يتزايد.. لا أعتقد أنه من الممكن التوصل لاتفاقات سلام أخرى، لكن الجديد هو أن دولا عربية باتت تدرك أن بإمكاننا المضي قدما في أمور عدة خاصة في المجال الأمني وأنا سعيد بذلك للغاية".

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كما أكد نتنياهو في حديثه لـ "بي بي سي" أن الأمر لم يعد مقتصرا على القادة العرب فقط، مشيرا إلى أن التأييد لإقامة علاقات مع إسرائيل يتزايد بشكل ملحوظ بين الناس العاديين في الشعوب العربية وحتى داخل إيران، موضحا أن الإسرائيليين يلاحظون ذلك من خلال الإنترنت.

ودلل نتنياهو على ذلك بوجود مدون سعودي يؤيده بحماس رغم المشاكل التي تعرض لها جراء ذلك، في إشارة إلى الشاب السعودي، محمد سعود، الذي قام مؤخرا بزيارة إسرائيل بمبادرة شخصية منه وتعرض لانتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي في العالم العربي عقب الزيارة.

وأرجع نتنياهو سبب التحول في نظرة العالم العربي لبلاده، رغم عدم التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، إلى إدراك كثيرين في العالم العربي على مستوى القادة والشعوب أن إسرائيل لم تعد عدوا لهم وإنما باتت حليفا أساسيا في مواجهة عدوان إيران، على حد تعبيره.