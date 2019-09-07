البرهان: نتعهد بإبعاد القوات المسلحة عن العمل السياسي….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد رئيس مجلس السيادة ،القائد الأعلى للقوات المسلحة الفريق أول ركن “عبد الفتاح البرهان”، النأي بالقوات المسلحة عن الاستقطاب والعمل السياسي، حفاظاً على قوميتها، والتركيز على تطويرها لتحقيق تطلعات منتسبيها والشعب السوداني ، مبيناً أن القوات المسلحة ستشهد في الفترة المقبلة تطويراً مهنياً.

وشهد “البرهان” حفلاً أقامته القوات المسلحة السودانية مساء أمس (الخميس)، للاحتفال بتخريج الدفعة (63) كلية حربية، والدفعة (17) كلية علوم الطيران، والدفعة (19) كلية الدراسات البحرية، في استاد الكلية الحربية السودانية، حضره بجانب أعضاء مجلس السيادة “محمد حمدان دقلو” قائد قوات الدعم السريع، و”حسن شيخ إدريس”، و”محمد الفكي”، وقادة القوات المسلحة، وسفراء وملحقون عسكريون معتمدون في الخرطوم.

وشهد الاحتفال تقديم عرض عسكري بمناسبة عيد القوات المسلحة السودانية الخامس والستين، الذي تتواصل فعالياته حتى منتصف نوفمبر القادم.

وقال “البرهان”، في كلمة خلال الحفل: إن القوات المسلحة جنبت البلاد الفتن في الفترة الماضية، وستمضي بصمود وإجلال، وستبقى على عهدها مع الشعب السوداني. وحيا القوات المسلحة وأفرادها، وطالبهم بالبقاء على العهد من أجل صون أمانة الوطن.

وأضاف: (نستقبل عهداً جديداً فيه بشارات وآمال عريضة، ستعمل فيه القوات المسلحة على تعزيز قدراتها والمزيد من التميز المهني).

وأوضح أن وجود طلبة من الدول الشقيقة ضمن الخريجين يجسد توثيق الارتباط مع جيوش وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، وهو منهج وواجب للكليات والمعاهد العسكرية السودانية.

وأعرب عن شكره لقادة الدول الصديقة، وأكد التطلع دوماً للتعاون المشترك في مختلف المجالات مع الدول الشقيقة.