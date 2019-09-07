"روبوت رائد فضاء" يساعد البشر فى المحطة الدولية خلال مهمته الأولى

بدأ الروبوت الروسي الذى يبلغ طوله ستة أقدام ويسمى فيدور في مساعدة رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية فى أول مهمة له، حيث تكشف اللقطات المصورة له عن الروبوت يسلم أداة الطاقة إلى رائد فضاء.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم إرسال الروبوت إلى الفضاء لتعلم مهارات جديدة، حتى يتمكن الآخرون مثله من القيام بعمليات خطيرة بدلاً من رواد الفضاء كالمشي في الفضاء.

ويزن فيدور، الاسم المستعار للروبوت الرائد، 353 رطلاً ويمكنه القيام بحركات معقدة عن طريق محاكاة إنسان على الأرض، وتأمل وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس" في أن يساعد رواد الفضاء على تنفيذ المهام عن بُعد.

وكانت قد انطلقت مركبة الفضاء MS-14 Soyuz التي نقلت هذا الروبوت فى المهمة غير مأهولة في الساعة 6:38 صباحًا بتوقيت موسكو (03:38 بتوقيت جرينتش) في 27 أغسطس من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، فيما سيغادر فيدور محطة الفضاء الدولية في 7 سبتمبر.

وجدير بالذكر أنه قد تم الكشف عن فيدور لأول مرة في ديسمبر 2016 ، وهو جزء من خطة فلاديمير بوتين الإستراتيجية فرض السيطرة على القمر لصالح روسيا.

