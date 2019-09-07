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سباق دراجات يكشف مخبأ لنبات الحشيش بالصدفة فى اسبانيا

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اعلنت الشرطة الإسبانية، أنه تم العثور على نبات الحشيش مزروعا وسط سطح أحد المبانى، والتقطت الكاميرات الخاصة بإحدى سباقات الدراجات النارية النبات خلال طواف "فويلتا" للدراجات ، بحسب ماجاء على موقع "سكاى نيوز".

حيث قامت الكاميرا الموجودة على متن المروحية بتصوير أحد نباتات الحشيش المزروعة وسط أحد السطوح الموجودة فى وسط المبانى، وتم إذاعة اللقطة بالبث المباشر فى إقليم كتالونيا.

وكانت الشرطة الإسبانية قد فتحت تحقيقا موسعا بالواقعة التى تم تصويرها وتداولها على مواقع التواصل الإجتماعى، وقامت بمداهمة المكان والبحث عن صاحب الواقعة الشهيرة.

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